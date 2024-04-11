Луис Энрике ответил на вопрос об игре Мбаппе против «Барселоны»

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике получил вопрос о неудачном выступлении Килиана Мбаппе в матче против «Барселоны» (2:3).

В первом матче 1/4 финала, который прошёл в среду в Париже, звёздный форвард хозяев поля ни разу не пробил в створ и остался без результативных действий, что случается с ним нечасто.

«Игра Мбаппе? Я буду говорить только о команде и своей работе. Я доволен тем, что увидел сегодня, но над многим ещё предстоит работать, и ответственность за это, конечно, лежит на мне. Я принимаю это. Я не собираюсь говорить о конкретных игроках, тем более после поражения», – сказал в послематчевом интервью тренер «ПСЖ».