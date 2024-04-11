Дюгарри обратился к Мбаппе: «Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов, твоё отношение – абсолютный позор»

Кристоф Дюгарри, в прошлом полузащитник сборной Франции, подверг критике форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной».

Напомним, игра прошла в среду, 10 апреля и завершилась победой каталонского клуба со счётом 3:2. Мбаппе ни разу не пробил в створ ворот «Барселоны».

- Мбаппе вчера показал худшее, что есть в футболе. Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов. Ты давно мечтаешь выиграть это со своим клубом. Твоё отношение – абсолютный позор, я не думал, что можешь опуститься так низко.

Но я всё еще верю, что Килиан исправится и поможет «ПСЖ» одержать победу в ответном матче, надеюсь на это всем сердцем, - приводит слова Дюгарри RMC Sport.

Напомним, в конце этого сезона истекает контракт Мбаппе с французским клубом. В СМИ была информация, что форвард с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Реале».

Мбаппе в этом сезоне записал на свой счёт 39 голов и девять голевых передач в 41 матче за парижан.