Лапорта: «Я не променял бы ни одного игрока «Барселоны» на кого-либо из «ПСЖ»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта дал понять, что полностью доволен нынешним составом команды. Руководитель клуба не заинтересован ни в одном футболисте из «ПСЖ».

«Я не променял бы ни одного игрока «Барселоны» на кого-либо из «ПСЖ», – уверенно ответил президент в интервью официальному сайту «сине-гранатовых».

«Барселона» и «ПСЖ» встретятся сегодня в Париже в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов. Напомним, в составе французской команды выступает Усман Дембеле, который выступал за «Барселону» 6 лет. Прошлым летом нападающий перешёл в «ПСЖ» за 50 миллионов евро.