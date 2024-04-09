Хави ответил на слова Луиса Энрике о стиле «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал недавнее высказывание рулевого «ПСЖ» Луиса Энрике.

Наставник парижан не стал скромничать, когда речь зашла о «барселонском» стиле игры, назвав себя его главным олицетворением.

«У нас хорошие отношения, я уважаю Луиса и считаю его одним из лучших тренеров в мире. В его распоряжении команда, созданная для победы в Лиге чемпионов. У нас обоих есть ДНК «Барселоны», как и у Пепа Гвардиолы с Микелем Артетой, – все мы смогли дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов. Думаю, каждый из нас стремится к одному и тому же – высокий прессинг, владение мячом и розыгрыши от собственных ворот», – цитирует GFFN Хави.