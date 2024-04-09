Энрике не стал отвечать, выпустит ли Мбаппе на матч с «Барселоной»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не стал отвечать на вопрос о том, выйдет ли нападающий Килиан Мбаппе в стартовом составе на матч с «Барселоной», который состоится завтра в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Вы продолжаете спрашивать меня о Мбаппе. Я не говорю об одном игроке, а хочу говорить о целой команде. Мы находимся в хорошей форме. Это хороший период для того, чтобы сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов», – сказал Энрике на пресс-конференции.

Мбаппе является лучшим бомбардиром «ПСЖ» с 38 голами во всех турнирах. У Килиана напряжённые отношения с руководством, ведь игрок решил покинуть клуб в конце сезона.