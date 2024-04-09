Луис Энрике: Я лучше Хави олицетворяю стиль «Барселоны»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высоко оценил себя, когда речь пошла об олицетворении стиля «Барселоны». По мнению специалиста, в этом плане он превосходит Хави.

«Кто лучше олицетворяет стиль «Барселоны»? Без сомнения, я. Это моё мнение. Владение мячом, голы, прессинг, титулы, трофеи. Я олицетворяю «Барсу» лучше всех, даже если кто-то считает иначе», - слова Энрике приводит в социальных сетях журналист Фабрис Хокинс.

Матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» пройдёт в среду, 10 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.