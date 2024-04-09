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Лига чемпионов

Луис Энрике: Я лучше Хави олицетворяю стиль «Барселоны»

09 Апреля 2024 • 18:27 Комментировать
ПСЖ
...
Барселона
1 2.00 X 3.90 2 3.75
10.04 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высоко оценил себя, когда речь пошла об олицетворении стиля «Барселоны». По мнению специалиста, в этом плане он превосходит Хави.

«Кто лучше олицетворяет стиль «Барселоны»? Без сомнения, я. Это моё мнение. Владение мячом, голы, прессинг, титулы, трофеи. Я олицетворяю «Барсу» лучше всех, даже если кто-то считает иначе», - слова Энрике приводит в социальных сетях журналист Фабрис Хокинс.

Матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» пройдёт в среду, 10 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

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