Кунде: «Защищаться против Мбаппе – это моя работа»

Защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде поделился ожиданиями от противостояния с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч между парижанами и каталонцами состоится сегодня в 22:00 по московскому времени на стадионе «Парк де Пренс».

«Обсуждал ли я с Хави Мбаппе? Мы все знаем, каким игроком является Килиан. Защищаться против него – это моя работа, я постараюсь выполнить поставленную задачу и остановить соперника. Я сделаю всё, что попросит меня тренер и выложусь на максимум», – сказал Кунде на пресс-конференции.

Напомним, Жюль и Килиан являются партнёрами по команде в сборной Франции.