УЕФА наложил штраф на «Барселону» за расизм фанатов

УЕФА принял решение оштрафовать «Барселону» на 32 тысячи евро по итогам первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:2). Встреча прошла 10 апреля в Париже.

В итоге «сине-гранатовым» были выдвинуты обвинения по нескольким пунктам из-за поведения фанатов.

Так, каталонцы оштрафованы на две тысячи евро за использование пиротехники и на пять тысяч за нанесение ущерба стадиону «Парк де Пренс».

В то же время «Барселону» наказали на 25 тысяч евро за расистское поведение своих болельщиков.

Пресс-служба УЕФА информирует, что клубу будет запрещено продавать билеты своим поклонникам на следующий гостевой матч турнира под эгидой организации в случае повторного нарушения в течение одного года с момента принятия решения.

Напомним, что в этом розыгрыше турнира коллектив Хави завершил своё выступление.