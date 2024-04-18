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УЕФА наложил штраф на «Барселону» за расизм фанатов

18 Апреля 2024 • 16:56 Комментировать
ПСЖ
2:3
Барселона

УЕФА принял решение оштрафовать «Барселону» на 32 тысячи евро по итогам первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:2). Встреча прошла 10 апреля в Париже.

В итоге «сине-гранатовым» были выдвинуты обвинения по нескольким пунктам из-за поведения фанатов.

Так, каталонцы оштрафованы на две тысячи евро за использование пиротехники и на пять тысяч за нанесение ущерба стадиону «Парк де Пренс».

В то же время «Барселону» наказали на 25 тысяч евро за расистское поведение своих болельщиков.

Пресс-служба УЕФА информирует, что клубу будет запрещено продавать билеты своим поклонникам на следующий гостевой матч турнира под эгидой организации в случае повторного нарушения в течение одного года с момента принятия решения.

Напомним, что в этом розыгрыше турнира коллектив Хави завершил своё выступление.


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Евро-Футбол.Ру,
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