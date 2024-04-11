Гюндоган – лидер Лиги чемпионов по созданным моментам

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган возглавляет рейтинг игроков с наибольшим количеством созданных моментов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

В среду команда Хави Эрнандеса взяла верх над «ПСЖ» в гостевом матче 1/4 финала (3:2), а Гюндоган стал одним из героев встречи, отметившись результативной передачей и создав для товарищей четыре голевых шанса. Как отмечает Squawka, на данный момент именно немецкий хавбек лидирует в Лиге чемпионов по количеству передач под удар – 24. Второе место остаётся за Антуаном Гризманном из мадридского «Атлетико» (23), а третий среди участников четвертьфинала – Килиан Мбаппе (19).

Илкай Гюндоган проводит свой дебютный сезон в «Барселоне». До переезда в Каталонию он на протяжении семи лет выступал за «Манчестер Сити».