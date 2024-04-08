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Хави собирается выпустить атакующий состав в первом матче с «ПСЖ»

08 Апреля 2024 • 09:59 Комментировать
ПСЖ
...
Барселона
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10.04 22:00

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес собирается выпустить атакующий состав в первом матче с «ПСЖ» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Напомним, игра состоится в среду в Париже.

Журналист Хорди Хиль сообщает, что полузащитник Илкай Гюндоган получит более свободную роль и будет располагаться ближе к нападению. Ожидается, что вингер Рафинья Диас будет действовать на левом фланге атаки.

Отметим, что в первом матче с «ПСЖ» «Барселоне» вряд ли поможет полузащитник Педри. Что касается Френки де Йонга и Андреаса Кристенсена, они могут выйти на поле со скамейки запасных.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

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ПСЖ БАРСЕЛОНА
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