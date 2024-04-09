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Лига чемпионов

Дембеле называет «матчем года» встречу «ПСЖ» с «Барселоной»

09 Апреля 2024 • 23:13 Комментировать
ПСЖ
...
Барселона
1 2.00 X 3.90 2 3.75
Через 21 ч. 55 мин.

Вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле с нетерпением ждёт матча против своей бывшей команды – «Барселоны».

Первый поединок четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов состоится в среду в Париже. Как сообщает L'Equipe, в преддверии встречи Дембеле не устаёт повторять, что его настрой в игре с «Барселоной» будет запредельным. Также француз называет предстоящий поединок «матчем года».

Напомним, Усман Дембеле перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ» летом прошлого года. Цвета каталонского гранда футболист представлял на протяжении шести лет, отметившись 40 голами и 43 ассистами в 185 матчах.

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