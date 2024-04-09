Полузащитник «ПСЖ» Данилу назвал фаворита матча с «Барселоной»

Полузащитник «ПСЖ» Данилу Перейра высказался насчёт того, кто будет фаворитом четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов с «Барселоной». Напомним, первая игра состоится уже завтра на «Парк де Пренс» в 22:00 по московскому времени. Ответная встреча должна пройти неделей позже в Барселоне на «Олимпийском стадионе».

«В четвертьфинале Лиги чемпионов не бывает фаворитов. «ПСЖ» и «Барселона» – две очень сильные команды. Если всё же называть фаворита, я бы выбрал «Барселону», ведь она 5 раз побеждала в Лиге чемпионов. Тем не менее, это турнир на вылет. Всё выяснится на поле», – сказал Данилу на пресс-конференции.