Рафинья впервые в карьере забил в Лиге чемпионов

Гол, забитый в матче против «Пари Сен-Жермен», стал особенным для вингера «Барселоны» Рафиньи Диаса.

Бразилец вывел «сине-гранатовых» вперёд на 37-й минуте первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «ПСЖ», проходящего в столице Франции. Примечательно, что этот гол – первый для Рафиньи в самом престижном еврокубке за всю карьеру. До сегодняшнего дня на счету бразильца значилось пять результативных передач в десяти поединках турнира, при этом забитые мячи в послужном списке отсутствовали.

Гол Рафиньи так и остался единственным в первом тайме матча «ПСЖ» – «Барселона». Наблюдать за ходом второй половины можно на сайте LiveResult.