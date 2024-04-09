Бывший тренер «ПСЖ» Фернандес назвал фаворита матча с «Барселоной»

Бывший тренер «ПСЖ» Луис Фернандес ответил, считает ли французскую команду фаворитом предстоящего четвертьфинала Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны». Напомним, первая игра состоится завтра в Париже в 22:00 по московскому времени.

«Конечно, «ПСЖ» больше выглядит фаворитом, учитывая потери «Барселоны». Тем не менее, я думаю, что каталонцы будут как минимум близки по уровню. У «Барселоны» есть преимущество, поскольку она сыграет ответный матч дома. Я уверен, что обе команды устроят шоу. Они хотят владеть мячом и забивать голы», – цитирует Фернандеса Barca Universal.