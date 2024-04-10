Экс-игрок «Барселоны» Идальго: «Уверен, что в матче с «ПСЖ» будет много голов и моментов»

Бывший игрок «Барселоны» Кристиан Идальго специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями от первого четвертьфинального матча между «ПСЖ» и «Барсой» в Лиге чемпионов УЕФА.

- Уверен, в этой игре будет много острых моментов и забитых голов. Хотелось бы, чтобы матч между «ПСЖ» и «Барселоной» получился не менее результативным, чем те игры, которые были вчера. Верю, что "Барселона" сможет добиться хорошего для себя результата.

- Чего ожидаете от «Барселоны» в плане тактики?

- Думаю, что схема будет прежней, 4-3-3 и она будет видоизменяться по ходу игры в зависимости от результата. А еще очень интересно, что Хави придумал против Мбаппе, его нужно постараться отрезать от игры.

Напомним, оба гранда уже огласили свои стартовые составы. Следить за поединком можно в текстовой трансляции нашего портала.