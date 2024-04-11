Понурый Мбаппе, запорхавший Рафинья и рекордный Ямаль

Дембеле кольнул бывших, Кристенсен отметил день рождения

Грянула вторая партия первых матчей четвертьфиналов Лиги чемпионов. Теперь условно хозяева и гости обменялись победами. Мадридский «Атлетико» дома обыграл дортмундскую «Боруссию», а «Барселона» в гостях перезабивала «ПСЖ». «Матрасники» не без труда удержали победу 2:1, а парижский клуб, ведя с таким же счётом, прописался на 2:3.

Там у «Барселоны» как было? На 37-й минуте Рафинья Диас забил свой дебютный гол в рамках Лиги чемпионов. А на исходе часа игры он уже сравнял счёт до состояния 2:2 после быстрых голов Дембеле и Витиньи на старте второго тайма. Дембеле положил своему бывшему клубу, забив первый раз в 2024 году. Витинья до этого ни разу не отличался в ЛЧ.

Кристенсен на 77-й минуте забил первым касанием после выхода на замену, впервые в сезоне за «Барселону» и в свой 28-й день рождения. Кристенсен появился на поле вместо де Йонга, после травмы сыгравшего сразу в стартовом составе. Педри у каталонцев также оправился от повреждения и с замены отдал ассист на второй гол Рафинье.

«Барселона» с флешбэком из трофейного 2015-го

Мбаппе провёл всю игру без результативных действий и даже без единого удара в створ. До этого он забивал испанским командам семь матчей подряд (десять голов). Мбаппе получил от L'Equipe одну из худших оценок за матч (3 из 10). Ламин Ямаль стал самым молодым игроком старта в истории четвертьфиналов Лиги чемпионов (в 16 лет 272 дня).

«Барселона» впервые почти за девять лет забила три мяча в гостях в плей-офф Лиги чемпионов. В предыдущий раз она проворачивала такое тоже в ворота «ПСЖ» 15 апреля 2015 года. В том сезоне каталонский клуб последний раз выиграл Лигу чемпионов, и сделали это «сине-гранатовые» под руководством тренирующего сейчас парижан Луиса Энрике.

Мадридский «Атлетико» быстро открыл счёт против дортмундской «Боруссии» – де Пауль отблагодарил Кобеля и Матсена за рискованный розыгрыш мяча сзади, приведший к потере мяча гостями. Лино в районе получаса игры оформил счёт 2:0, и «Атлетико» контролировал игру, но в конце матча позволил себе слабину.

Скорострел от де Пауля и «полукосарь» Хуммельса

Вышедшие на замены Брандт и Аллер соорудили утешительный гол для «Боруссии». Уже при счёте 2:1 дважды на выручку «матрасникам» пришла перекладина, отразившая удар Байно-Гиттенса с рикошетом и попытку Брандта. «Атлетико» вообще не проигрывает при Симеоне дома в плей-офф Лиги чемпионов (17 матчей: 11 побед и 6 ничьих).

Дортмундская «Боруссия» единственной в первых четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов забила меньше двух мячей. Гол де Пауля стал для «Атлетико» самым быстрым в ЛЧ с февраля 2020 года. Сейчас де Пауль отличился на 3-й минуте и 58-й секунде, а тогда Сауль Ньигес поразил рамку «Ливерпуля» на 3-й минуте и 46-й секунде.

Матс Хуммельс провёл за дортмундскую «Боруссию» 500-й матч. Естественно, во всех турнирах, а не только в Лиге чемпионов. Больше только у Михаэля Цорка – 572 встречи. Ну и закруглим тем фактом, что 18 голами в первых матчах четвертьфиналов ЛЧ повторён рекорд результативности аналогичной стадии сезона-2010/2011.

Кирилл Иванцов