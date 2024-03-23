Хави пока не решил, какой игрок будет противостоять Мбаппе в матчах с «ПСЖ»

Главному тренеру «Барселоны» Хави Эрнандесу предстоит придумать, как нейтрализовать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Первый поединок «сине-гранатовых» против парижан состоится во Франции – встреча запланирована на 10 апреля. Как отмечает журналист Тони Хуанмарти, главной дилеммой для Хави остаётся вопрос нейтрализации Мбаппе: эта задача будет доверена правому защитнику каталонцев, и сейчас на данную позицию рассматриваются два кандидата – Рональд Араухо и Жюль Кунде. На противоположном фланге обороны, как ожидается, сыграет Жоау Канселу.

«Барселона» взяла верх над «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов (4:2 по сумме двух встреч). «ПСЖ» обыграл «Реал Сосьедад» (4:1) – Килиан Мбаппе забил три из четырёх голов своей команды в двух матчах против баскского коллектива.