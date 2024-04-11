В европейском футболе прошли первые матчи четвертьфиналов Лиги чемпионов. Каталонская «Барселона» подтвердила свой прогресс, обыграв в гостях «ПСЖ». При этом подопечные Хави Эрнандеса забили в гостевом матче целых три мяча - один до перерыва, а два после перерыва.

Как оказалось, «Барселона» впервые с 2015 года забила трижды в выездном матче плей-офф Лиги чемпионов. Ещё любопытнее то, что и тогда это было в игре с «ПСЖ» - каталонцы, ведомые тройкой Месси-Неймар-Суарес, победили в той игре со счётом 3:1.

Ответные матчи состоятся уже через неделю. В последний раз «Барса» побеждала в ЛЧ как раз в упомянутом выше 2015 году.