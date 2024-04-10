Булыкин: «ПСЖ» — фаворит в матче с «Барселоной»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной».

Эксперт назвал парижан фаворитами предстоящей игры, предположив при этом, что команды могут разойтись и миром, как вчера это сделали другие четвертьфиналисты.

«В принципе, «ПСЖ» — фавориты и должны побеждать 2:1. Но, учитывая, что вчера команды сыграли 3:3 и 2:2, я учитываю, что сегодня тоже могут сыграть в результативную ничью», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Матч «ПСЖ» — «Барселона» состоится сегодня, 10 апреля, во Франции. Начало — в 22:00 по московскому времени.