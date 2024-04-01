Де Йонг готов выйти в старте в первом матче «Барселоны» против «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг полностью восстановился после травмы.

Нидерландский футболист отсутствовал с начала марта из-за повреждения, полученного в поединке Ла Лиги против «Атлетика». Ранее в СМИ предполагалось, что хавбек сможет принять участие в предстоящей встрече 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». По обновлённой информации инсайдера Хави Мигеля, де Йонг будет на 100% готов к игре в Париже, запланированной на 10 апреля. Кроме того, рулевой каталонцев Хави Эрнандес сможет выпустить игрока в старте.

На счету Френки де Йонга два забитых мяча в 27 матчах нынешнего сезона во всех турнирах.