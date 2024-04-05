Гюндоган рассказал, против какого клуба мечтает сыграть в финале Лиги чемпионов

Немецкий полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, с каким клубом хотел бы встретиться в финале Лиги чемпионов.

- Мечтаю ли я сыграть с «Манчестер Сити» в финале? Конечно! Хочется сначала выйти в финал с «Барселоной», и неважно, кто бы нам попался в качестве соперника. Но да, «Сити» - необыкновенная команда, у них, как мне кажется, лучшие шансы дойти до финала, - приводит слова Гюндогана Diario Sport.

Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов «Барселону» ожидает двухматчевое противостояние с «ПСЖ». У «Манчестер Сити» в соперниках мадридский «Реал».

Полузащитник принадлежит «Барселоне» с лета 2023 года. В текущем сезоне на счету игрока 43 матча во всех турнирах, в которых он смог забить пять мячей и сделать 10 ассистов на своих партнёров.