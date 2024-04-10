Энрике: «Я не знаю, каким тренером является Хави»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не стал оценивать тренерские качества рулевого «Барселоны» Хави Эрнандеса. Напомним, сегодня «ПСЖ» и «Барселона» сыграют первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов в Париже.

«Я не знаю, каким тренером является Хави. Я знаком с ним как с партнёром по команде и подопечным. В качестве тренера я знаю его только как фанат. Как бы там ни было, я думаю, что матчи с «Барселоной» будут особенными для меня», – сказал Энрике на пресс-конференции.

Напомним, Энрике ранее связывали с возвращением в «Барселону». Хави должен покинуть команду в конце сезона, но руководство надеется, что специалист передумает уходить.