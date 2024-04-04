Фелиш поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Жоау Фелиш поделился своими ожиданиями от матча с «ПСЖ», который состоится на следующей неделе. «Сине-гранатовые» сыграют в Париже в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов. Неделе позже состоится ответная игра на стадионе «Барселоны».

«У нас огромная мотивация на большие матчи. Именно в такого рода играх рождаются лучшие футболисты. Мы хорошо осведомлены об оружии «ПСЖ» в лице атакующих игроков. У них есть Мбаппе и Дембеле. Мы знаем о преимуществах соперника и надеемся одержать победу», – сказал Фелиш в интервью журналисту Херарду Ромеро.

Напомним, Фелиш выступает за «Барселону» на правах аренды из мадридского «Атлетико».