Деку: «Приятно видеть в 1/4 финала четырёх тренеров с ДНК «Барселоны»

Спортивный директор «Барселоны» Деку отметил успех в Лиге чемпионов Хави Эрнандеса, Луиса Энрике, Микеля Артеты и Хосепа Гвардиолы.

В сегодняшнем матче четвертьфинала Луис Энрике во главе «ПСЖ» противостоит «Барселоне» Хави, в то время как вчера «Манчестер Сити» Гвардиолы сыграл вничью с мадридским «Реалом» (3:3), а лондонский «Арсенал» Микеля Артеты не выявил победителя во встрече с «Баварией» (2:2). Все четыре специалиста в прошлом выступали за «Барселону» и были полузащитниками.

«Это хороший знак, указывающий на то, что «Барселона» имеет большое влияние в мировом футболе, – высказывается ещё один экс-хавбек «сине-гранатовых» Деку. – Приятно видеть в четвертьфинале Лиги чемпионов четырёх тренеров с нашей ДНК», – цитирует Barca Universal спортивного директора каталонского гранда.