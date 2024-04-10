Кунде оценил уровень Кубарси

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде высказался об игре Пау Кубарси, который выступает в центре обороны. Напомним, 17-летний испанец был признан лучшим игроком ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов с «Наполи».

«Кубарси? Он является примером для всех молодых игроков, которые находятся в Ла Масии и хотят выступать за первую команду. Молодые футболисты дают нам преимущество. Они играют действуют расслабленно и словно не ощущают давления».

Ранее сообщалось, что Кубарси интересен «ПСЖ», но сегодня молодой защитник будет противостоять французской команде в четвертьфинале Лиги чемпионов.