«Барселона» станет самым популярным соперником «ПСЖ» в еврокубках

В европейском футболе определились пары четвертьфиналистов самого престижного клубного турнира континента, в Лиге чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» - Луис Энрике впервые сможет сыграть в качестве наставника парижан против своего бывшего клуба. Именно он руководил «Барселоной» в том памятном мартовском матче 2017 года, когда каталонцы выиграли со счетом 6:1.

«ПСЖ» сыграет с «Барселоной» в 14-й, и затем в 15-й раз - каталонцы станут самым частым соперником «ПСЖ» за всю историю выступлений парижан в европейских турнирах. Первый матч состоится десятого апреля, второй - шестнадцатого.