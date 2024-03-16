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«Барселона» станет самым популярным соперником «ПСЖ» в еврокубках

16 Марта 2024 • 04:39 Комментировать
ПСЖ
...
Барселона
10.04 22:00

В европейском футболе определились пары четвертьфиналистов самого престижного клубного турнира континента, в Лиге чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» - Луис Энрике впервые сможет сыграть в качестве наставника парижан против своего бывшего клуба. Именно он руководил «Барселоной» в том памятном мартовском матче 2017 года, когда каталонцы выиграли со счетом 6:1.

«ПСЖ» сыграет с «Барселоной» в 14-й, и затем в 15-й раз - каталонцы станут самым частым соперником «ПСЖ» за всю историю выступлений парижан в европейских турнирах. Первый матч состоится десятого апреля, второй - шестнадцатого.


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Евро-Футбол.Ру,
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ПСЖ БАРСЕЛОНА
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