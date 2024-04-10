Дьяков назвал фаворита битвы «ПСЖ» и «Барселоны»

Вечером 10 апреля «ПСЖ» и «Барселона» сыграют свой очный поединок в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов. Бывший российский защитник Виталий Дьяков порассуждал о том, какой клуб является в этой игре фаворитом.

«Для «ПСЖ», наверное, в паре фаворит. Мне кажется, выйдут они в полуфинал ЛЧ. Когда встречаются команды мирового уровня в четвертьфинале, конечно, будут играть футболисты экстра-класса и случиться может что угодно», - делится Дьяков для Vprognoze.ru.

Напомним, что следить за ходом этого уже знаменитого противостояния в Европе можно в текстовой трансляции на нашем портале. Стартовый свисток – в 22:00!