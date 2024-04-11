Хави рассказал, как «Барселона» остановила Мбаппе

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес ответил, за счёт чего его команде удалось нейтрализовать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Каталонцам удалось выиграть в Париже в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:2). Мбаппе провёл не самую удачную игру: лидер атаки «ПСЖ» не отметился результативными действиями и ни разу не пробил в створ ворот гостей.

«Как нам удалось остановить Мбаппе? Коллективно. Араухо и Кунде действовали против него очень внимательно, вся защита сыграла ключевую роль в сегодняшнем матче», – передаёт Barca Universal комментарии Хави.

16 апреля Килиан Мбаппе и «ПСЖ» попробуют исправить ситуацию в ответном поединке, который пройдёт на поле «Барселоны».