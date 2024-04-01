Педри вряд ли сможет сыграть в первом матче с «ПСЖ»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри вряд ли сможет принять участие в первом матче с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов. По информации от издания Sport, испанец не успеет восстановиться к первой игре с парижанами.

Ожидается, что Педри вернётся в строй к ответному матчу, который состоится на стадионе «Барселоны». Также пока неизвестно, сможет ли в первом поединке сыграть другой полузащитник «сине-гранатовых» в лице Френки де Йонга.

Напомним, «Барселона» победила в каждом из четырёх последних матчей во всех турнирах. В этом розыгрыше чемпионата Испании Педри отметился двумя голами и двумя результативными передачами.