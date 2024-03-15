Левандовски высказался о предстоящих матчах с «ПСЖ»

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мнением о «ПСЖ», который стал соперником каталонцев в четвертьфинале Лиги чемпионов.

- Матчи с «ПСЖ» будут сложными не только из-за того, что у них есть Мбаппе. Там есть еще Дембеле, для которого эти матчи будут, как я думаю, эмоциональными. Хотим сыграть в этих матчах лучше, чем с «Наполи» в 1/8 финала, - передаёт слова поляка Mundo Deportivo.

Первая встреча между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдёт во Франции 10 апреля, ответная – в Барселоне 16 апреля.

В текущем сезоне на счету Левандовски в Лиге чемпионов семь матчей, три гола и одна результативная передача.