Составлена сборная самых дорогих игроков из Лиги чемпионов

Во вторник и среду пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. По этому случаю портал Transfermarkt составил сборную самых дорогих футболистов из команд, продолжающих борьбу за главный трофей континента. Эта сборная выглядит так:

Доннарумма (оценочная стоимость – 40 млн евро) – Салиба (80), Диаш (80), Гвардиол (75) – Райс (110), Родри (110), Беллингем (180), Сака (130), Винисиус (150) – Мбаппе (180), Холанн (180).

Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». В прошлогоднем финале команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Интер» со счётом 1:0.