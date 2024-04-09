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Лига чемпионов

Составлена сборная самых дорогих игроков из Лиги чемпионов

09 Апреля 2024 • 20:15 Комментировать
Арсенал
...
Бавария
1 1.75 X 4.15 2 4.70
Через 1 ч. 18 мин.

Во вторник и среду пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. По этому случаю портал Transfermarkt составил сборную самых дорогих футболистов из команд, продолжающих борьбу за главный трофей континента. Эта сборная выглядит так:

Доннарумма (оценочная стоимость – 40 млн евро) – Салиба (80), Диаш (80), Гвардиол (75) – Райс (110), Родри (110), Беллингем (180), Сака (130), Винисиус (150) – Мбаппе (180), Холанн (180).

Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». В прошлогоднем финале команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Интер» со счётом 1:0.

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Лига Чемпионов Джанлуиджи Доннарумма Килиан Мбаппе Деклан Райс Винисиус Жуниор Рубен Диаш Вильям Салиба Родри Эрнандес Эрлинг Холанн Букайо Сака Йошко Гвардиол Джуд Беллингем ещё теги

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