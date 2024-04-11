Рафинья признан лучшим игроком матча «ПСЖ» – «Барселона»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас забирает награду лучшему игроку матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Каталонцы добились победы в Париже (3:2), а бразилец стал автором двух забитых мячей, отличившись на 37-й и 62-й минутах. Именно 27-летнему футболисту «сине-гранатовых» достался приз главной звезды поединка от УЕФА. Любопытно, что до сегодняшнего дня Рафинья ни разу в карьере не забивал в Лиге чемпионов.

В составе «Барселоны» в завершившемся матче также отличился Андреас Кристенсен, чей гол на 77-й минуте стал победным. За «ПСЖ» на 48-й и 50-й минутах соответственно забили Усман Дембеле и Витинья.

Ответная игра состоится 16 апреля на поле «Барселоны».