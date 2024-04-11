Президент «Барселоны» заказал футболистам гамбургеры после победы над «ПСЖ»

В среду, 10 апреля, каталонцы на выезде взяли верх над «ПСЖ» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

По окончании встречи президент «Барселоны» Жоан Лапорта пригласил футболистов и персонал в один из парижских ресторанов, где каждого поздравил с положительным результатов и оплатил для команды гамбургеры, сообщает AS.

Напомним, встреча завершилась со счётом 3:2. Победный гол забил защитник команды Андреас Кристенсен. Также в составе «сине-гранатовых» отличился Рафинья, на счету вингера дубль.

Ответная игра пройдёт в Барселоне 17 апреля, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.