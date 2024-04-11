Мбаппе ни разу не пробил в створ в матче с «Барселоной»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не показал свои лучшие качества в матче против «Барселоны» (2:3).

Голы Усмана Дембеле и Витиньи, забитые на 48-й и 50-й минутах, не спасли парижан от домашнего поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Лидер атаки «ПСЖ» Килиан Мбаппе не отметился результативными действиями и ни разу не попал в створ при трёх попытках удара. При этом именно звёздный француз чаще всех в поединке попадал в офсайд (трижды).

На счету Килиана Мбаппе шесть голов в восьми матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В общей сложности в нынешней кампании форвард отличился 39 раз, проведя 40 игр.