«Барселона» завершила длительную голевую серию Мбаппе против испанских команд

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе впервые за долгое время не смог поразить ворота соперника из Испании в матче Лиги чемпионов.

В среду «Барселона» добыла гостевую победу над парижанами (3:2) и остановила Мбаппе, не отметившегося результативными действиями. Таким образом, прервалась голевая серия француза во встречах с оппонентами из Ла Лиги – он неизменно забивал им в последних семи матчах (в общей сложности десять голов).

Последний случай, когда Килиан Мбаппе сыграл против испанской команды и не смог забить, датирован 2018 годом. Тогда парижане уступили мадридскому «Реалу» в домашней игре 1/8 финала (1:2), а ещё совсем юный на тот момент форвард, проведя на поле 85 минут, отличиться не сумел.