Левандовски, де Йонг и Кубарси – в старте «Барселоны» на игру с «ПСЖ»

Вечером среды «Барселона» сыграет в гостях в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА. В нём «блауграна», как и в ответном, встретится с «ПСЖ». За час до игры на «Парк де Пренс» каталонцы огласили свой стартовый состав:

Тер Штеген, Канселу, Араухо, Кубарси, Кунде, Роберто, де Йонг, Гюндоган, Ямаль, Рафинья, Левандовски.

Отметим, что к игре «Барса» подошла в великолепной форме. «Сине-гранатовые» не проиграли ни разу в последних 11 матчах в рамках всех турниров.

Напомним, что текстовую трансляцию грядущего поединка проведёт наш портал. Следить за ним можно с 22:00 по московскому времени.