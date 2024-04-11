Маркиньос – о поражении от «Барселоны»: «Не думаю, что результат логичен»

Центральный защитник «ПСЖ» Маркиньос ответил на вопросы журналистов после поражения в матче с «Барселоной» (2:3).

Коллектив Луиса Энрике уступил в родных стенах в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Хозяева поля пропустили первыми, а затем вышли вперёд благодаря голам Усмана Дембеле и Витиньи на 48-й и 50-й минутах, но этого не хватило – «Барселона» забила ещё дважды и больше не упустила преимущество.

«Логичен ли результат? Я так не думаю, но у нас были трудности. Мы создали хорошие моменты во втором тайме, однако всё решают мелкие детали. Мы пропустили с углового, пропустили после ошибки. С этим трудно смириться. Мы должны исправить это в ответной игре. Тренер проанализирует ситуацию и внесёт коррективы, мы осознаём свою силу. «ПСЖ» поедет в Барселону за победой», – заявил в послематчевом интервью Маркиньос.