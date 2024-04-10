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Лига чемпионов

«Боруссия» – единственная команда, забившая меньше двух голов в первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов

10 Апреля 2024 • 23:58 Комментировать
Арсенал
2:2
Бавария

Первые матчи четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов получились на редкость результативными.

Во вторник мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» забили друг другу по три мяча, а лондонский «Арсенал» и «Бавария» – по два. В среду яркое зрелище для зрителей устроили «ПСЖ» и «Барселона» (2:3), а «Атлитико» и дортмундская «Боруссия» оказались чуть скромнее (2:1). Именно «шмели» стали последней командой, забившей в первых поединках четвертьфинала – теперь у всех восьми участников есть не менее чем по одному голу. При этом, что примечательно, только «Боруссия» поразила ворота менее двух раз.

Ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 16 и 17 апреля.

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