Педри: «ПСЖ» – отличная команда, ничего не решено»

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился мыслями после победы над «ПСЖ» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (3:2).
Испанец вернулся на поле после травмы, выйдя на замену на 61-й минуте, а уже минутой позднее отдал голевую передачу Рафинье Диасу. Команда Хави Эрнандеса добилась выездной победы в первом поединке противостояния.
«Очень доволен победой. Я больше всего люблю играть – мне этого не хватало.
Мой ассист? Я впервые коснулся мяча и увидел, что пас может пройти. В итоге всё случилось так, как случилось.
Впереди ещё 90 минут игры в этом противостоянии. «ПСЖ» – отличная команда с сильным тренером, ничего не решено», – заявил в интервью Prime Video Педри.
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