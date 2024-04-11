Педри: «ПСЖ» – отличная команда, ничего не решено»

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился мыслями после победы над «ПСЖ» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (3:2).

Испанец вернулся на поле после травмы, выйдя на замену на 61-й минуте, а уже минутой позднее отдал голевую передачу Рафинье Диасу. Команда Хави Эрнандеса добилась выездной победы в первом поединке противостояния.

«Очень доволен победой. Я больше всего люблю играть – мне этого не хватало.

Мой ассист? Я впервые коснулся мяча и увидел, что пас может пройти. В итоге всё случилось так, как случилось.

Впереди ещё 90 минут игры в этом противостоянии. «ПСЖ» – отличная команда с сильным тренером, ничего не решено», – заявил в интервью Prime Video Педри.