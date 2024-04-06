Педри вряд ли сыграет против «ПСЖ» в первом матче

Полузащитник «Барселоны» Педри не смог провести полную тренировку со своей командой. По информации от журналиста Хави Мигеля, испанец с большой долей вероятности пропустит первый четвертьфинал Лиги чемпионов против «ПСЖ».

При этом «Барселоне» в Париже наверняка смогут помочь Френки де Йонг и Андреас Кристенсен, которые получили зелёный свет от медицинского штаба. Педри, в свою очередь, ещё не до конца восстановился после травмы. Вероятно, полузащитник сможет сыграть против «ПСЖ» в ответном матче.

Отметим, что руководство «Барселоны» хочет подписать с Педри новый контракт. Свою травму испанец получил в начале марта в матче против «Атлетика» Бильбао.