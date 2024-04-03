Де Йонг и Педри до сих пор не вернулись в общую группу

Полузащитники «Барселоны» Френки де Йонг и Педри могут не успеть восстановиться к матчу Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» надеются на возвращение футболистов к игре с «ПСЖ».

По информации журналистки Елены Кондис, ни де Йонг, ни Педри не тренируются с командой в общей группе.

Напомним, 26-летний де Йонг и 21-летний Педри получили повреждения в начале марта в игре 27-го тура Ла Лиги с «Атлетиком».

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится 10 апреля. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени. Ответная игра запланирована на 16 апреля.