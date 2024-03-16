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Стало известно, когда вернётся Педри

16 Марта 2024 • 00:31 Комментировать
ПСЖ
...
Барселона
10.04 22:00

Возвращение в строй полузащитника «Барселоны» Педри уже не за горами.

Один из лидеров «сине-гранатовых» травмировался в начале марта, из-за чего уже пропустил два матча. По обновлённым сведениям Sport, 21-летний испанец сможет сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен». То же самое касается и другого хавбека – Френки де Йонга.

Первый поединок противостояния парижан с каталонцами состоится во Франции 10 апреля. Ответная встреча запланирована на 16 апреля.

На счету Педри два забитых мяча и четыре результативные передачи в 24 играх нынешней кампании за «Барселону».

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ПСЖ БАРСЕЛОНА
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