Стало известно, когда вернётся Педри

Возвращение в строй полузащитника «Барселоны» Педри уже не за горами.

Один из лидеров «сине-гранатовых» травмировался в начале марта, из-за чего уже пропустил два матча. По обновлённым сведениям Sport, 21-летний испанец сможет сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен». То же самое касается и другого хавбека – Френки де Йонга.

Первый поединок противостояния парижан с каталонцами состоится во Франции 10 апреля. Ответная встреча запланирована на 16 апреля.

На счету Педри два забитых мяча и четыре результативные передачи в 24 играх нынешней кампании за «Барселону».