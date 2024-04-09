Хави раскрыл имя игрока «ПСЖ», которому он написал после жеребьёвки

В среду «ПСЖ» и «Барселона» сойдутся лицом к лицу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Главный тренер каталонской команды Хави сообщил о том, что после жеребьёвки он написал форварду парижан Усману Дембеле. В прошлом году француз решил перебраться в «ПСЖ» из «Барселоны».

«Мы с Усманом Дембеле отправили друг другу сообщения после жеребьёвки. Мы написали, что встретимся в Париже. Я очень уважаю его, уважаю его выбор перейти в «ПСЖ». Для него это был вызов», - сказал Хави журналистам.

Матч между «ПСЖ» и «Барселоной» стартует 10 апреля в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.