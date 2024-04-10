Педри ассистировал в матче с «ПСЖ» сразу после выхода на замену

Полузащитник «Барселоны» Педри оказал мгновенное влияние после появление на замену в матче против «ПСЖ».

Испанец вышел на поле на 61-й минуте, заменив Серхи Роберто, а уже на 62-й оформил результативный пас на Рафинью Диаса, чей гол установил на табло счёт 2:2. Отметим также, что сегодняшнее появление на поле – первое для Педри с начала марта. 21-летний испанец отсутствовал в предыдущих четырёх поединках «сине-гранатовых» из-за травмы.

На сайте LiveResult можно следить за ходом матча «ПСЖ» против «Барселоны» в формате текстовой онлайн-трансляции. Напомним, что встреча проходит в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.