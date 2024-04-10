Хави: «Энрике — один из лучших тренеров в мире»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против «ПСЖ».

— Мы счастливы и мотивированы тем, что вышли в четвертьфинал впервые за четыре года. Впереди – «ПСЖ» и Луис Энрике, который является одним из лучших тренеров в мире. Но мы все отдадим на поле, — приводит слова Хави пресс-служба каталонцев.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» пройдет сегодня, 10 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по столичному времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.