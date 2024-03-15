Араухо поделился ожиданиями от дуэли с Мбаппе

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо ответил на вопрос о предстоящей встрече с «Пари Сен-Жермен» и Килианом Мбаппе.

Каталонцы сыграют против парижан на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. Первый поединок, запланированный на 10 апреля, состоится в Париже, а ответная встреча пройдёт шестью днями позднее на поле «сине-гранатовых».

«Мбаппе – выдающийся футболист, и именно он, на мой взгляд, сейчас является самым опасным игроком, когда речь идёт о дуэлях один в один. Я не знаю, на какой позиции буду играть, но я знаю его качества. Также в «ПСЖ» есть Дембеле, который тоже очень хорош один в один», – передают испанские СМИ комментарии Араухо.