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Лига чемпионов

Араухо поделился ожиданиями от дуэли с Мбаппе

15 Марта 2024 • 21:26 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Барселона
10.04 22:00

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо ответил на вопрос о предстоящей встрече с «Пари Сен-Жермен» и Килианом Мбаппе.

Каталонцы сыграют против парижан на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. Первый поединок, запланированный на 10 апреля, состоится в Париже, а ответная встреча пройдёт шестью днями позднее на поле «сине-гранатовых».

«Мбаппе – выдающийся футболист, и именно он, на мой взгляд, сейчас является самым опасным игроком, когда речь идёт о дуэлях один в один. Я не знаю, на какой позиции буду играть, но я знаю его качества. Также в «ПСЖ» есть Дембеле, который тоже очень хорош один в один», – передают испанские СМИ комментарии Араухо.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Килиан Мбаппе Усман Дембеле Рональд Араухо ещё теги

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ПСЖ БАРСЕЛОНА
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15 Марта 2024 в 22:19
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