Луис Энрике прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Барселоны»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился мыслями после неудачи в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:3).

Гости вышли вперёд на 37-й минуте встречи, на что парижане ответили двумя голами в начале второго тайма, авторами которых стали Усман Дембеле и Витинья. Команде Хави Эрнандеса удалось перевернуть игру и сохранить победный счёт: на 62-й минуте Рафинья оформил дубль, а на 77-й Андреас Кристенсен принёс «сине-гранатовым» победу.

«Не тот результат, на который мы надеялись. Мы перевернули игру во втором тайме, но «Барселона» снова забила. Судьба противостояния по-прежнему не решена. Мы отправимся в «Барселону» с большим желанием, для нас это будет как финал. Я уверен в своей команде», – сказал в интервью Canal+ Энрике.