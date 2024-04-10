Кристенсен не поможет «Барселоне» в ответной игре с «ПСЖ»

Защитник Андреас Кристенсен не поможет «Барселоне» в ответном матче с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов, который пройдёт через неделю. Датчанин грубо сфолил на игроке парижан в центре поля и получил от рефери заслуженный «горчичник». Теперь Хави не сможет рассчитывать на, возможно, героя матча среды.

Напомним, Кристенсен вышел на замену и забил гол в свой день рождения. Благодаря его точному удару «Барса» к концу поединка с «ПСЖ» ведёт – 3:2.

Также ответную игру против «ПСЖ» пропустит один из ветеранов «Барсы» Серхи Роберто.

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