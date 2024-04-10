Ямаль – самый молодой игрок, вышедший в старте в 1/4 финала Лиги чемпионов

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль обновил очередной рекорд молодости.

Рулевой каталонцев Хави Эрнандес доверил восходящей звезде место в стартовом составе в выездном матче против «Пари Сен-Жермен». Согласно данным Opta, Ямаль стал самым молодым в истории футболистом (16 лет и 272 дня), вышедшим в основе в поединке четвертьфинала Лиги чемпионов. Прежним рекордсменом был Райан Шерки, в 2020 году сыгравший за «Лион» против «Баварии» в возрасте 17 лет и двух дней.

На сайте LiveResult доступна текстовая трансляция матча «ПСЖ» – «Барселона». Гости ушли на перерыв с минимальным преимуществом в счёте, однако парижане отыгрались в самом начале второй половины.