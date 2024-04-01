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«Барселона» ожидает, что Педри и де Йонг сыграют против «ПСЖ»

01 Апреля 2024 • 13:37 Комментировать
ПСЖ
...
Барселона
10.04 22:00

Каталонская «Барселона» ожидает, что все футболисты первой команды, за исключением Гави и Алехандро Бальде, будут готовы к первому матчу с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов. По информации от RAC 1, в том числе «сине-гранатовым» смогут помочь полузащитники Педри и Френки де Йонг, которые находились под сомнением на поединок в Париже.

Напомним, Педри и де Йонг пропустили последние несколько матчей «Барселоны» из-за травмы. Тем не менее, если верить источнику, у этих футболистов хорошие шансы на участие в поединке с «ПСЖ» на «Парк де Пренс».

Напомним, «Барселона» не играла в четвертьфинале Лиги чемпионов с 2020 года.

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ПСЖ БАРСЕЛОНА
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